Что принесет соглашение о свободной торговле?

Проект закона предлагает ратифицировать соглашение о свободной торговле между правительствами Украины и Турции, которое заключили еще 3 февраля 2022 года в Киеве, сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Кабмина в Раде Тараса Мельничука.

По словам Мельничука, реализация этого соглашения укрепит сотрудничество между странами:

поспособствует развитию двусторонних торгово-экономических отношений в будущем;

предоставит украинским производителям товаров преимущества благодаря открытию турецкого рынка товаров и услуг;

откроет новые пути для развития украинского бизнеса через расширение рынков сбыта и модернизацию собственного производства.

Что предусматривает соглашение?

Соглашение о свободной торговле между Турцией и Украиной было подписано еще до полномасштабного вторжения в присутствии президентов Владимир Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Тогда отмечалось, что соглашение позволит постепенно отменить взаимные пошлины между странами на промышленные и сельскохозяйственные товары.

Предполагалось, что Турция установит нулевые пошлины на 10 337 видов товаров, которые вместе составляют 95% всего украинского экспорта.

Прогнозировалось, что соглашение позволит увеличить товарооборот почти на 40%.

Стоит знать! В правительстве отмечали, что соглашение позволит объединить все дружественные страны Черноморского региона едиными правилами свободной торговли, а именно Грузию, Молдову, Болгарию, Румынию, Турцию и Украину.