Зона свободной торговли между Турцией и Украиной

Сегодня Турция объявила о ратификации зоны свободной торговли (ЗСТ) с Украиной.

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Напомним! Соглашение о ЗСТ подписали еще 3 февраля 2022 года, а подготовка к этому велась 15 лет.

На недавнем заседании 7 мая Кабмин одобрил законопроект о ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией. Законопроект был передан на рассмотрение Верховной Рады для дальнейшего рассмотрения, хотя голосование по этому вопросу еще не состоялось.

Соглашение предусматривает отмену Турцией ввозной пошлины для:

около 93,4% промышленных товаров;

7,6% сельскохозяйственных товаров.

Турция объявила о планах постепенной отмены ввозных пошлин на 1,5% промышленных товаров и 28,5% сельскохозяйственных товаров после переходного периода, который продлится от трех до семи лет.

Украина отменит ввозные пошлины на примерно 56% промышленных товаров и 11,5% сельскохозяйственных товаров. Это решение будет внедряться постепенно, с переходными периодами от 2 до 5 лет для промышленных товаров и от 2 до 10 лет для сельскохозяйственных товаров. Кроме того, после этих переходных периодов ввозные пошлины будут отменены еще для 43,2% промышленных товаров и 53,7% сельскохозяйственных товаров.