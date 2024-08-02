Зона вільної торгівлі між Туреччиною та Україною

Сьогодні Туреччина оголосила про ратифікацію про зону вільної торгівлі (ЗВТ) з Україною.

Читайте також Українці купили у банках рекордний за 12 років обсяг валюти

Нагадаємо! Угоду про ЗВТ підписали ще 3 лютого 2022 року, а підготовка до цього велася 15 років.

На нещодавньому засіданні 7 травня Кабмін схвалив законопроєкт про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. Законопроєкт було передано на розгляд Верховної Ради для подальшого розгляду, хоча голосування з цього питання ще не відбулося.

Угода передбачає скасування Туреччиною ввізного мита для:

близько 93,4% промислових товарів;

7,6% сільськогосподарських товарів.

Туреччина оголосила про плани поступового скасування ввізних мит на 1,5% промислових товарів та 28,5% сільськогосподарських товарів після перехідного періоду, який триватиме від трьох до семи років.

Україна скасує ввізні мита на приблизно 56% промислових товарів та 11,5% сільськогосподарських товарів. Це рішення буде впроваджуватися поступово, з перехідними періодами від 2 до 5 років для промислових товарів та від 2 до 10 років для сільськогосподарських товарів. Крім того, після цих перехідних періодів ввізні мита будуть скасовані ще для 43,2% промислових товарів та 53,7% сільськогосподарських товарів.