Що принесе угода про вільну торгівлю?

Проєкт закону пропонує ратифікувати угоду про вільну торгівлю між урядами України та Туреччини, яку уклали ще 3 лютого 2022 року у Києві, повідомляє 24 Канал з посиланням на представника Кабміну у Раді Тараса Мельничука.

За словами Мельничука, реалізація цієї угоди зміцнить співробітництво між країнами:

посприяє розвитку двосторонніх торгівельно-економічних відносин у майбутньому;

надасть українським виробникам товарів переваги завдяки відкриттю турецького ринку товарів та послуг;

відкриє нові шляхи для розвитку українського бізнесу через розширення ринків збуту та модернізацію власного виробництва.

Що передбачає угода?

Угода про вільну торгівлю між Туреччиною та Україною була підписана ще до повномасштабного вторгнення в присутності президентів Володимир Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана.

Тоді зазначалося, що угода дозволить поступово скасувати взаємні мита між країнами на промислові та сільськогосподарські товари.

Передбачалося, що Туреччина встановить нульові мита на 10 337 видів товарів, які разом складають 95% всього українського експорту.

Прогнозувалося, що угода дозволить збільшити товарооборот майже на 40%.

Варто знати! В уряді наголошували, що угода дозволить об'єднати усі дружні країни Чорноморського регіону єдиними правилами вільної торгівлі, а саме Грузію, Молдову, Болгарію, Румунію, Туреччину та Україну.