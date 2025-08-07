Поки діятиме "транспортний безвіз" із Молдовою?

"Транспортний безвіз" для вантажівок із Молдовою продовжено до кінця 2027 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на віце-прем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулебу.

Дивіться також Це дешево: чому Путіну важливо зберігати вплив у Молдові

Угода передбачає можливість виконувати двосторонні та транзитні перевезення автомобільним транспортом без спеціальних дозволів.

Це важливе рішення не лише для логістики, а й для всієї економіки: торік товарообіг між нашими країнами зріс на 12% – і досяг 1,1 мільярда доларів. У цьому важливу роль відіграє лібералізація перевезень,

– повідомив Кулеба.

Він також зауважив, що Молдова є важливим транзитним маршрутом до ринків Європи.

"Транспортний безвіз" України з ЄС

У червні Європарламент продовжив "транспортний безвіз" для України до кінця 2025 року, що дозволяє українським перевізникам здійснювати вантажні перевезення до ЄС без дозволів.

Чому це важливо для нас:

українські перевізники можуть і надалі здійснювати вантажні перевезення до ЄС без дозволів – швидше, дешевше, прозоріше;

ми зберігаємо конкурентоздатність українського експорту на європейському ринку;

це підтримка бізнесу, логістики, експортерів, а отже – підтримка економіки країни в умовах війни.

В українському уряді будуть намагатися продовжити Угоду і на 2026 рік.