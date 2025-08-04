Слід пам'ятати, що в Молдову заборонено провозити м'ясну та молочну продукцію. Про це пише 24 Канал із посиланням на MDoffice.
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Які продукти можна везти у Молдову?
У Молдову можна провозити їжу тривалого зберігання для особистого користування. До прикладу, це можуть бути:
- цукерки,
- шоколад,
- печиво,
- хліб,
- макаронні вироби,
- крупи,
- мед,
- готові страви (без м'яса та молочних виробів).
Щодо алкоголю, то дозволено провезти до 5 літрів пива та до 2 літрів вина.
У випадку порушення правил, заборонену продукцію можуть конфіскувати. Якщо ж людину запідозрили у контрабанді, то прикордонники мають повне право ще й виписати штраф.
У серйозних випадках порушника можуть депортувати й видати заборону на в'їзд до Молдови терміном на 5 років.
Також нагадаємо, що від початку січня цього року Молдова змінила правила в'їзду. Громадяни України, які перетинають кордон на автівці, обов'язково повинні мати з собою чинні сертифікати технічного огляду транспортного засобу.