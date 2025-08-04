Слід пам'ятати, що в Молдову заборонено провозити м'ясну та молочну продукцію. Про це пише 24 Канал із посиланням на MDoffice.

Дивіться також У Польщі заговорили про візовий режим з Україною: яка причина

Які продукти можна везти у Молдову?

У Молдову можна провозити їжу тривалого зберігання для особистого користування. До прикладу, це можуть бути:

цукерки,

шоколад,

печиво,

хліб,

макаронні вироби,

крупи,

мед,

готові страви (без м'яса та молочних виробів).

Щодо алкоголю, то дозволено провезти до 5 літрів пива та до 2 літрів вина.

У випадку порушення правил, заборонену продукцію можуть конфіскувати. Якщо ж людину запідозрили у контрабанді, то прикордонники мають повне право ще й виписати штраф.

У серйозних випадках порушника можуть депортувати й видати заборону на в'їзд до Молдови терміном на 5 років.

Також нагадаємо, що від початку січня цього року Молдова змінила правила в'їзду. Громадяни України, які перетинають кордон на автівці, обов'язково повинні мати з собою чинні сертифікати технічного огляду транспортного засобу.