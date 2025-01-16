Нові правила в'їзду в Молдову почали діяти 16 січня. Про це пише 24 Канал, посилаючись на повідомлення ДПСУ.

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Зміни у правилах в’їзду до Молдови

Відтепер люди, які перетинають кордон із Молдовою на власному транспорті, повинні мати із собою чинні сертифікати техогляду.

У дію вступила норма, яка зобов’язує водіїв з собою мати діючі сертифікати технічного огляду транспортного засобу під час в’їзду на територію їхньої держави (Молдови – 24 Канал),

– повідомили у ДПСУ.

У випадку відсутності цього документа молдовські прикордонники відмовлятимуть у пропуску транспортних засобів на територію своєї країни. ДПСУ закликала українців врахувати цю інформацію під час поїздки.

Звичайно, це стосується водіїв будь-якого транспорту, зокрема автобусів та бусів, які перевозять пасажирів з метою отримання прибутку. Однак в Україні такі види транспорту й без цього повинні регулярно проходити техогляд.