Про це 24 Каналу розповів політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов. Відомо, що 28 вересня у Молдові відбудуться парламентські вибори. Президентка Мая Санду вже заявила, що головні ризики – корупційна складова та незаконне зовнішнє фінансування з боку Росії.

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Чому Росія тримається за Молдову?

Як наголосив Несвітайлов, якщо порівнювати ситуацію з країнами Кавказу, то Росії значно легше та дешевше лізти до Молдови, ніж до Вірменії чи Азербайджану. Відомо, що Туреччина посилено підтримує Азербайджан. І Росія не ризикне просто туди полізти. А Вірменія не сильно рветься до налагодження відносин з Кремлем.

При цьому Грузія примудрилася посилити зв'язки з Росією. І це сталося саме в той момент, коли країна-агресорка ослабла через війну проти України.

Також Росія має розвинуту агентурну мережу всередині Молдови. А активний політичний процес дозволяє ворогу шукати своїх союзників.

У Молдові досить живий політикум. Жива опозиція та політична дискусія. В такому середовищі Росії легко знайти союзників та фінансувати їх,

– зазначив Несвітайлов.

Натомість у Молдови мало союзників, які могли б посилити країною. З Румунією там інколи є контроверсійні речі, а Україна зайнята своїми проблемами.

Молдова може стати членом ЄС. Росія це робить, щоб попсувати всім нерви. Їм потрібно показувати десь свою проєкцію сили. Де ще це робити? На Близькому Сході у них провал. На Кавказі – провал. Китай все більше намагається працювати у Європі з Угорщиною, Сербією та Словаччиною. Росія втрачає геополітичний вплив, поки займається війнами,

– сказав Несвітайлов.

Додамо, у Молдові заблокували застосунок та сайт, які з'явилися якраз під вибори. Там транслювали заборонені російські та білоруські телеканали. Також там є один з телеканалів, який пов'язаний із засудженим у Молдові проросійським бізнесменом і політиком Іланом Шором.