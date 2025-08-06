Об этом 24 Каналу рассказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов. Известно, что 28 сентября в Молдове состоятся парламентские выборы. Президент Майя Санду уже заявила, что главные риски – коррупционная составляющая и незаконное внешнее финансирование со стороны России.

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Почему Россия держится за Молдову?

Как отметил Несвитайлов, если сравнивать ситуацию со странами Кавказа, то России значительно легче и дешевле лезть в Молдову, чем в Армению или Азербайджан. Известно, что Турция усиленно поддерживает Азербайджан. И Россия не рискнет просто туда полезть. А Армения не сильно рвется к налаживанию отношений с Кремлем.

При этом Грузия умудрилась усилить связи с Россией. И это произошло именно в тот момент, когда страна-агрессор ослабла из-за войны против Украины.

Также Россия имеет развитую агентурную сеть внутри Молдовы. А активный политический процесс позволяет врагу искать своих союзников.

В Молдове достаточно живой политикум. Живая оппозиция и политическая дискуссия. В такой среде России легко найти союзников и финансировать их,

– отметил Несвитайлов.

Зато у Молдовы мало союзников, которые могли бы усилить страной. С Румынией там иногда есть контроверсионные вещи, а Украина занята своими проблемами.

Молдова может стать членом ЕС. Россия это делает, чтобы попортить всем нервы. Им нужно показывать где-то свою проекцию силы. Где еще это делать? На Ближнем Востоке у них провал. На Кавказе – провал. Китай все больше пытается работать в Европе с Венгрией, Сербией и Словакией. Россия теряет геополитическое влияние, пока занимается войнами,

– сказал Несвитайлов.

Добавим, в Молдове заблокировали приложение и сайт, которые появились как раз под выборы. Там транслировали запрещенные российские и белорусские телеканалы. Также там есть один из телеканалов, который связан с осужденным в Молдове пророссийским бизнесменом и политиком Иланом Шором.