Об этом заявила президент страны Майя Санду, отметив, что Россия финансирует несколько политических проектов из единого центра, главным образом через схемы, связанные с олигархом-беглецом Иланом Шором. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NewsMaker.

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Как Москва планирует вмешаться в парламентские выборы Молдовы?

По словам Санду, Москва планирует инвестировать до 100 миллионов евро в подкуп избирателей, причем значительная часть этой суммы должна пройти через криптовалюту. Кроме этого, Кремль готовит масштабные информационные кампании, направленные против евроинтеграции, среди которых – дезинформация, проплаченные митинги, кибератаки и активное использование блогеров.

Среди других угроз, на которые указала Санду:

использование организованных преступных группировок;

попытки сорвать голосование среди диаспоры;

гибридное влияние на избирателей в Гагаузии и Приднестровье;

радикализация общества через онлайн-пропаганду, экстремизм и язык вражды.

Санду подчеркнула, что такие действия несут прямую угрозу суверенитету страны, общественному спокойствию и будущему Молдовы в Европе. Она призвала все государственные институты работать слаженно и решительно, чтобы защитить страну от внешнего вмешательства.