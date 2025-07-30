Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Майи Санду NewsMaker Moldova.

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Когда Молдова может вступить в ЕС?

Президенту Молдовы попросили объяснить значение символов "UE 2028", которые использует партия власти PAS в предвыборной кампании. В частности, означает ли это стремление вступить в ЕС уже в 2028 году, ведь ранее упоминались сроки до 2030.

Это означает завершить переговоры и начать процесс и начать процесс ратификации в парламентах всех стран (членов ЕС – 24 Канал),

– ответила Санду.

Также она вспомнила слова еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, которая сказала, что до 2028 года можно завершить переговоры о вступлении.

Это означает, что Молдова заканчивает всю повестку по переговорам до 2028 года. И просто начинается официальный процесс, когда документы подписываются,

– сказала президент Молдовы.

Журналисты уточнили, то есть это еще не членство в Евросоюзе уже в 2028 году.

"Если завершается в 2027 году переговоры, это будет сложно, но возможно... Если мы заканчиваем 2027-го, то так, получается, что 2028 год для того, чтобы ратифицировать все документы во всех странах (членах ЕС – 24 Канал)", – объяснила Санду.