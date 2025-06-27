Сообщает 24 Канал со ссылкой на Антониу Кошту и Урсулу фон дер Ляйен во время совместной пресс-конференции по итогам заседания Европейского Совета в Брюсселе.

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Что лидеры ЕС сказали об Украине

Кошта подчеркнул, что безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности всей Европы. По его словам, цель Евросоюза – это достижение справедливого и прочного мира путем поддержки украинских реформ и создания условий для ее будущего вступления в ЕС.

Несмотря на невероятно сложные обстоятельства, украинское правительство проводит реформы впечатляющими темпами. Поэтому сейчас пришло время активизировать нашу работу и продвигаться на пути к вступлению в Европейский Союз,

– отметил Кошта.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, со своей стороны, подчеркнула решимость Украины продолжать внедрять реформы даже под постоянными российскими обстрелами.

"Под непрерывным огнем Украина принимает одну реформу за другой. Именно поэтому Еврокомиссия поддерживает открытие первого кластера переговоров. Украина выполнила свою задачу – теперь должны действовать и мы. Ведь процесс вступления основывается на заслугах. А Украина заслуживает двигаться вперед", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Какую помощь получила Украина от ЕС

Председатель Еврокомиссии сообщила, что Европейский Союз уже выделил 1 миллиард евро на поддержку украинской оборонной промышленности – эти средства поступили из доходов, полученных от замороженных российских активов.

Она также отметила, что ЕС готов предоставить Украине авансом остальные 11 миллиардов евро из пакета финансовой помощи, согласованного странами G7, учитывая насущную потребность Украины в этих ресурсах.

Мы на пути к достижению цели – передать Украине 2 миллиона артиллерийских снарядов в 2025 году. И мы готовы заранее предоставить остаток в 11 миллиардов евро из кредитов G7, ведь понимаем, насколько важно Украине получить эти средства уже сейчас,

– подчеркнула фон дер Ляйен.

В политическом измерении, по ее словам, Евросоюз продолжит оказывать давление на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров, начиная с достижения реального прекращения огня. В этом контексте уже готовится 18 пакет санкций против страны-агрессора, который планируют принять в ближайшее время.