Об этом написала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает 24 Канал. Правительство Украины с оптимизмом ожидает начала переговоров по открытию первого кластера в процессе вступления в Европейский Союз.

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Первый кластер в процессе вступления Украины в ЕС готов к старту

Европейские партнеры высоко оценили темпы реформ в Украине, осуществлены в сложных условиях войны.

По ее словам, это признание стало основой для предложения сделать дальнейшие шаги в переговорном процессе. В частности, подтверждено, что первый кластер – одна из ключевых тематических сфер в процессе интеграции – готов к открытию. Это означает, что в ближайшее время Украина может начать официальные переговоры с ЕС по конкретным реформам и стандартам в этой сфере.

Открытие первого кластера станет важным шагом вперед в процессе приближения Украины к членству в Евросоюзе, и одновременно подчеркнула роль тесного сотрудничества с европейскими партнерами, которые поддерживают страну на этом пути.