Про це написала віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, передає 24 Канал. Уряд України з оптимізмом очікує початку переговорів щодо відкриття першого кластера у процесі вступу до Європейського Союзу.

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Перший кластер у процесі вступу України до ЄС готовий до старту

Європейські партнери високо оцінили темпи реформ в Україні, здійснені у найскладніших умовах війни.

За її словами, це визнання стало підґрунтям для пропозиції зробити подальші кроки у переговорному процесі. Зокрема, підтверджено, що перший кластер – одна з ключових тематичних сфер у процесі інтеграції – готовий до відкриття. Це означає, що найближчим часом Україна може розпочати офіційні переговори з ЄС щодо конкретних реформ і стандартів у цій сфері.

Відкриття першого кластера стане важливим кроком уперед у процесі наближення України до членства в Євросоюзі, і водночас підкреслила роль тісної співпраці з європейськими партнерами, які підтримують країну на цьому шляху.

До слова, Угорщина заблокувала спільну заяву на підтримку України на саміті ЄС. Тим самим Будапешт також офіційно заблокував початок переговорів щодо вступу України до ЄС.

Європейська Рада підтвердила підтримку України, засудила російські атаки, закликала до припинення вогню, та наголосила на важливості військової допомоги Україні.