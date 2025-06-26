Таким образом страна также заблокировала начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на коммюнике, которое опубликовали на сайте Европейского Совета.

К теме Почему Зеленский не присутствует лично на саммите ЕС в Брюсселе: ответ Евросовета

Что известно о заявлении саммита ЕС, которое заблокировала Венгрия

Европейский Совет не смог единогласно принять заявление о поддержке Украины во время заседания 26 июня. Документ поддержали 26 из 27 стран-членов ЕС. Ожидаемо, против выступила Венгрия.