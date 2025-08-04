До нього, окрім партії проросійського ексглави Молдови, також увійшли "Серце Молдови" та "Майбутнє Молдови". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Newsmaker.

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Які рішення прийняла ЦВК Молдови щодо проросійських сил?

Аби брати участь у майбутніх парламентських виборах, які пройдуть 28 вересня, новий блок має надати ЦВК повний перелік кандидатів.

Ми готові довести, що країна належить не чужинцям та торговцям батьківщиною, а людям, які працюють тут та люблять свою землю. Тепер ніхто не зможе завадити нам привести до парламенту сили, які захищають суверенітет Молдови, наші традиції та права кожного громадянина. Патріотичний блок готовий до боротьби та до перемоги,

– заявив Додон.

До слова, ЦВК Молдови також виключила 4 політсили проросійського блоку "Перемога" з переліку партій, допущених до участі у парламентських виборах. Йдеться, зокрема, про Аграрну партію Молдови, партію "Альтернативна сила порятунку Молдови", "Шанс" і "Перемога". Останні 3 – належать до "Перемоги".

Своє рішення ЦВК пояснила тим, що Агентство державних послуг відмовилося реєструвати зміни в реєстраційній інформації вказаних партій у державному реєстрі юридичних осіб.

"Перемогу", яку створили у квітні 2024 року у Москві, очолює олігарх-втікач Ілан Шор, який підозрюється у відмиванні коштів, призначених для підкупу виборців у Молдові. Також він допомагає Росії обходити санкції.

6 липня у Москві відбувся з'їзд "Перемоги". На ньому Шор заявив, що "єдиний порятунок" для Молдови – "союз" з Росією.