Молдова попередила, що Москва створила "мафіозну" мережу для розподілу готівки. Про це заявили виданню Politico високопосадовці країни.

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Росія заплатила уже 15 мільйонів доларів мешканцям Молдови

За даними влади Молдови, курує цю мережу проросійський олігарх.

Молдова стикається з явищем підкупу виборців у поєднанні з гібридною війною та дезінформацією, подібного наша країна ніколи раніше не бачила,

– заявив начальник молдовської поліції Віорел Чернеуцяну.

Правоохоронці кажуть, що лише за вересень на банківські рахунки понад 130 000 громадян Молдови перевели понад 15 мільйонів доларів російських коштів.

"Ілан Шор, засновник нині забороненої проросійської політичної партії, допомагав відмивати кошти, призначені для підкупу виборців через мережу банків. Офіційні особи кажуть, що потім координатори в Росії наказали чиновникам і місцевим активістам діяти від їхнього імені, видаючи готівку через платформу обміну повідомленнями Telegram", – пишуть у Politico.

Прибічники Шора та Кремль закликають народ Молдови віддати свої голоси проти вступу до ЄС, а також проти прозахідного президента Маї Санду на одночасних виборах.

Партію Шора визнали неконституційною та заборонили у 2023 році. Втім політик продовжує підтримувати тісні зв’язки з іншими проросійськими опозиційними групами.

Цього року Росія витратить близько 100 мільйонів євро на втручання в демократичні процеси в Молдові,

– передбачив радник з національної безпеки Молдови Станіслав Секрієру.

До слова, влітку 2023 року українська розвідка попереджала Молдову, що їй стало відомо про змову щодо насильницького повалення уряду Санду, яку фінансувала Москва. До цього, зокрема, був причетний і Шор. Після цього Брюссель запровадив проти нього санкції.