Допомога Росії в обході санкцій

Ілан Шор може сприяти Росії у збереженні зовнішньої торгівлі попри обмеження, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Трамп знову закликав ЄС купувати більше нафти та газу: у Bloomberg назвали причину

Шор керує кількома компаніями, які спеціалізуються на організації міжнародних платежів, дозволяючи здійснювати транзакції з будь-якою країною і в будь-якій валюті лише за п’ять робочих днів

Важливо! За даними нормативних документів, Шор співпрацює з організаціями, які перебувають під санкціями, зокрема з російським Промсвязьбанком. Ця фінансова установа тісно пов’язана з військово-промисловим сектором Росії та вважається одним із найбільш підсанкційних банків у Росії.

Як Шор обходить санкції

Компанія A7, у якій Шор володіє 51% акцій, а Промсвязьбанк – 49%, пропонує послуги з організації міжнародних платежів у будь-якій валюті та з будь-якою країною лише за п’ять робочих днів.

Це значно скорочує час обробки транзакцій порівняно з тривалими затримками, з якими стикаються російські компанії через санкційні обмеження.

За що був засуджений бізнесмен Шор був заочно засуджений до 15 років ув'язнення за шахрайство у 2014 році, яке коштувало молдовським платникам податків суму, еквівалентну 12% економіки країни. Він був визнаний винним в організації виведення мільярда доларів із молдовських банків.

Ілан Шор володіє 75% акцій компанії Exim International, ще 25% належать російській держкорпорації "ВЭБ.РФ", яка перебуває під санкціями. Ця компанія займається підтримкою експортно-імпортних операцій і, як і компанія A7, зареєстрована в центрі Москви.

Цікаво! Обсяг платіжних операцій, які могли бути проведені через фірми Шора для російських компаній, наразі невідомий. Є припущення, що ці компанії використовують недоларові валюти, криптовалюту або бартер для здійснення транзакцій. Хоча це може не порушувати первинні санкції США, існує ризик накладення вторинних санкцій.