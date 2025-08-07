Пока будет действовать "транспортный безвиз" с Молдовой?

"Транспортный безвиз" для грузовиков с Молдовой продлен до конца 2027 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебу.

Соглашение предусматривает возможность выполнять двусторонние и транзитные перевозки автомобильным транспортом без специальных разрешений.

Это важное решение не только для логистики, но и для всей экономики: в прошлом году товарооборот между нашими странами вырос на 12% – и достиг 1,1 миллиарда долларов. В этом важную роль играет либерализация перевозок,

– сообщил Кулеба.

Он также отметил, что Молдова является важным транзитным маршрутом к рынкам Европы.

"Транспортный безвиз" Украины с ЕС

В июне Европарламент продлил "транспортный безвиз" для Украины до конца 2025 года, что позволяет украинским перевозчикам осуществлять грузовые перевозки в ЕС без разрешений.

Почему это важно для нас:

украинские перевозчики могут и в дальнейшем осуществлять грузовые перевозки в ЕС без разрешений – быстрее, дешевле, прозрачнее;

мы сохраняем конкурентоспособность украинского экспорта на европейском рынке;

это поддержка бизнеса, логистики, экспортеров, а значит – поддержка экономики страны в условиях войны.

В украинском правительстве будут пытаться продлить Соглашение и на 2026 год.