Политолог Владимир Фесенко в разговоре с 24 Каналом заметил, какие именно действия против Москвы может совершить Альянс. Он уточнил, имеют ли европейские страны потенциал для таких ударов по России.

Смотрите также Россия может ударить по НАТО уже завтра, – генерал Альянса об угрозе из-за милитаризации Кремля

Почему НАТО сделал заявление о превентивном ударе по России?

Фесенко отметил, что заявление со стороны НАТО не предусматривает, что сегодня или завтра Альянс осуществит прямой удар по России. Этого не будет.

Речь идет о предупреждении, если это заявление "перевести" с языка дипломатии. Альянс намекает россиянам, вы, мол, хулиганите в нашем тылу и ведете против нас гибридную войну. Но если не прекратите, мы будем против вас делать то же самое,

– объяснил политолог.

НАТО, по его словам, передает месседж россиянам, что он знает их слабые места и может тоже им навредить. Поэтому или они прекращают масштабную гибридную диверсионную войну – запуски дронов, подрывы или повреждения определенных объектов инфраструктуры и т.д., или Альянс тоже начнет гибридную войну против России, и он знает, куда и как бить.

"Это не будет война в прямом смысле. Однако будут осуществляться конкретные действия против России. Поэтому это предупреждение. В то же время не думаю, что россияне отнесутся к нему серьезно", – подчеркнул он.

Готова ли Европа дать ответ на гибридные атаки?

Они знают, что в Европе ведутся дискуссии относительно того, могут ли демократические страны, которые базируются на верховенстве права, пользоваться теми же самыми методами, что и Россия. Поэтому ждать, что с такой позицией Европа, НАТО начнут гибридную войну против россиян, по мнению политолога, не стоит.

Обратите внимание! Глава военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что из-за гибридной войны, которую ведет Россия против стран НАТО, в частности, подрывов инфраструктуры в Балтийском море или масштабных кибератак, Альянс может рассмотреть как форму обороны превентивный удар по России. Однако остается открытым вопрос "правовой базы" относительно того, кто это будет делать.

Методы гибридной войны во времена "холодной войны" придерживались США против Советского Союза. Они имели соответствующий пропагандистский инструментарий – "Голос Америки", "Радио свобода", USAID. Однако на сегодня США от него избавились. Также его не имеют европейцы. Максимум, что они делают, – финансируют русскоязычные службы BBC, Deutsche Welle.

В то же время европейцам сложнее осуществлять операции вроде "Паутины", которые реализует Украина. Поэтому, если они не готовы к таким действиям и для них неприемлем принцип на войне, как на войне, то по крайней мере пусть они не мешают Украине их делать,

– отметил Владимир Фесенко.

Если вы хотите отвечать гибридной войной против гибридной войны России, тогда нам надо дать разрешение, хотя бы неофициальное, на различные действия против России. Так чтобы это не препятствовало здоровью, жизни, интересам граждан Европейского Союза и стран НАТО. Такой вариант, по словам политолога, был бы приемлемым, и всех бы устроил.

Как Запад реагирует на угрозы со стороны России?