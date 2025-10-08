Какие требования выдвигает Вашингтон?

Европейские чиновники считают, что эти требования могут фактически подорвать недавнее соглашение, которое позволило союзникам избежать торговой войны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, в начале октября администрация президента США Дональда Трампа передала ЕС новое предложение по внедрению "взаимной, справедливой и сбалансированной" торговли между партнерами.

Однако в ЕС считают, что эти требования Вашингтона – максималистские, а уступки – значительные.

Конкретные предложения США пока не разглашают. Впрочем, источники сообщают, что Белый дом хочет расширить переговоры, включив в них вопросы законодательства ЕС, в частности, относительно цифровых и технологических правил, а также климатических регуляций. Хотя Брюссель неоднократно подчеркивал, что регуляторный суверенитет является "красной линией" в переговорах.

Почему в ЕС обеспокоены требованиями США?

Вместе с тем переговоры между Вашингтоном и Брюсселем по сокращению 50% американской пошлины на сталь и алюминий почти не продвинулись. В ответ ЕС даже объявил, что планирует ввести зеркальные меры – 50% пошлину на импорт стали. По данным Reuters, эти тарифы будут применять к товарам сверх определенной квоты.

США также не соглашаются включить в перечень товаров, освобожденных от 15% тарифов, алкогольную продукцию, например вина и крепкий алкоголь.

В Европе обеспокоены также тем, что администрация Трампа одновременно расширяет перечень стальных и алюминиевых изделий, на которые действует 50% тариф, и готовит новые пошлины, в частности, на медицинские средства.

Все это вместе, по мнению чиновников, может ослабить гарантии, закрепленные в торговой сделке.

Главный аргумент, которым мы можем убедить бизнес и общественность в ценности соглашения, – это стабильность. Без стабильности в течение не менее четырех лет сложно будет назвать это соглашение действительно выгодным,

– отметил комиссар ЕС по вопросам промышленности Стефан Сежурне.

Важно! Сейчас Брюссель планирует обсудить с государствами ЕС новое предложение США и определить политические ориентиры для дальнейших переговоров.

Торговое соглашение США и ЕС: что известно?