Когда одобрят торговое соглашение между Украиной и ЕС?

Об этом сказала Элизабетта Сиракуза, представитель Гендиректората по вопросам сельского хозяйства Еврокомиссии (DG AGRI), пишет 24 Канал со ссылкой на Европейскую правду.

Сиракуза сделала это заявление во время заседания аграрного комитета Европейского парламента 24 сентября. Согласно ее словам, пересмотренное соглашение Европейского Союза с Украиной о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли будет утверждено в Раде уже в течение ближайших недель.

Элизабетта Сиракуза объяснила: со стороны ЕС процесс утверждения продолжается. В частности пока есть надежда, что Совет ЕС вскоре одобрит результаты переговоров.

Мы понимаем, что это может занять несколько дней или максимум несколько недель,

– отметила представительница Гендиректората по вопросам сельского хозяйства Еврокомиссии.

Она добавила, что после утверждения Советом ЕС и "внутренней процедуры в Украине, соглашение сможет быть формально принято Комитетом ассоциации Украина-ЕС в его торговой конфигурации.

Заметьте! В частности Сиракуза напомнила, что переговоры по пересмотру соглашения между Евросоюзом и Украиной состоялись еще в июне.

Что еще известно о торговом соглашении?

Следует напомнить, что Европейская комиссия не продлила в этом году действие торговых мер, которые предоставляли Украине беспошлинный доступ к рынку Евросоюза. Вместо этого Еврокомиссия должна договориться о более широкой двусторонней торговой либерализации в рамках соглашения, сообщает FT.