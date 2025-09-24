Коли схвалять торговельну угоду між Україною та ЄС?

Про це сказала Елізабетта Сіракуза, представниця Гендиректорату з питань сільського господарства Єврокомісії (DG AGRI), пише 24 Канал з посиланням на Європейську правду.

Читайте також Нові можливості для бізнесу: уряд затвердив угоду про вільну торгівлю з Туреччиною

Сіракуза зробила цю заяву під час засідання аграрного комітету Європейського парламенту 24 вересня. Згідно з її слів, переглянута угода Європейського Союзу з Україною про глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі буде затверджена у Раді вже протягом найближчих тижнів.

Елізабетта Сіракуза пояснила: з боку ЄС процес затвердження триває. Зокрема наразі є сподівання, що Рада ЄС незабаром схвалить результати переговорів.

Ми розуміємо, що це може зайняти кілька днів або максимум кілька тижнів,

– зазначила представниця Гендиректорату з питань сільського господарства Єврокомісії.

Вона додала, що після затвердження Радою ЄС та "внутрішньої процедури в Україні, угода зможе бути формально прийнята Комітетом асоціації Україна-ЄС у його торговельній конфігурації.

Зауважте! Зокрема Сіракуза нагадала, що переговори щодо перегляду угоди між Євросоюзом та Україною відбулися ще у червні.

Що ще відомо про торговельну угоду?

Слід нагадати, що Європейська комісія не продовжила цього року дію торговельних заходів, які надавали Україні безмитний доступ до ринку Євросоюзу. Замість цього Єврокомісія має домовитися про ширшу двосторонню торговельну лібералізацію в межах угоди, повідомляє FT.