Теперь ЕС и Украина будут работать над усовершенствованием технических элементов соглашения. Впоследствии Еврокомиссия примет предложение по решению Совета ЕС об одобрении ею соглашения. Тогда документ примет Комитет ассоциации ЕС – Украина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Что предусматривает модернизированное соглашение DCFTA

Ключевые элементы обновленного соглашения предусматривают, что Украина до 2028 года постепенно приблизит свои стандарты сельскохозяйственного производства к европейским стандартам, в соответствии с целями вступления в ЕС.

Этот вариант DCFTA предусматривает 3 ключевых принципа.

Первый из них – равные условия игры.

Согласно ему новый доступ к рынку очерчен постепенным приведением Украины к соответствующим европейским производственным стандартам. Речь идет о благосостоянии животных, использования пестицидов и ветеринарных препаратов.

Украина должна ежегодно отчитываться о своем прогрессе в этом вопросе.

Второй принцип – надежное защитное положение.

Украина и Европа смогут активировать защитный механизм, который позволит принимать соответствующие меры, если импорт повлечет негативные последствия для любой из сторон.

В случае ЕС оценку возможных препятствий смогут провести на уровне одной или нескольких стран.

Третий принцип – расширение торговых потоков.

Новые договоренности обеспечивают баланс между поддержкой торговли Украины с Евросоюзом и полным учетом чувствительных вопросов европейских сельскохозяйственных отраслей и заинтересованных сторон.

Доступ к рынку отличается. Так, для наиболее чувствительных товаров (сахара, птицы, яиц, пшеницы, кукурузы и меда) наблюдается незначительное увеличение по сравнению с первоначальным вариантом DCFTA. Для других товаров внесли улучшения в пользу двух сторон.

Украина и ЕС решили изучить, какие возможности есть для поддержки украинского экспорта на традиционных рынках третьих стран. Кроме того, договорились оценить достигнутый прогресс экономической интеграции и перспективы евроинтеграции Украины.

"Для некоторых продуктов мы договорились о полной либерализации. Примеры включают некоторые молочные продукты, такие как сухое цельное молоко, кисломолочные продукты, а также грибы, виноградный сок и т.д.", – рассказал комиссар по вопросам сельского хозяйства и продовольствия ЕС Кристоф Хансен.

Украина взамен увеличит квоты на экспорт свинины, мяса птицы и сахара и уменьшит или отменит пошлины на другие продукты, что увеличит возможности экспорта для фермеров из Европы.