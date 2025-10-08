Які вимоги висуває Вашингтон?

Європейські посадовці вважають, що ці вимоги можуть фактично підірвати нещодавню угоду, яка дозволила союзникам уникнути торгівельної війни, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, на початку жовтня адміністрація президента США Дональда Трампа передала ЄС нову пропозицію щодо впровадження "взаємної, справедливої та збалансованої" торгівлі між партнерами.

Проте в ЄС вважають, що ці вимоги Вашингтона – максималістські, а поступки – значні.

Конкретні пропозиції США поки не розголошують. Втім, джерела повідомляють, що Білий дім хоче розширити переговори, включивши в них питання законодавства ЄС, зокрема, щодо цифрових і технологічних правил, а також кліматичних регуляцій. Хоча Брюссель неодноразово наголошував, що регуляторний суверенітет є "червоною лінією" в переговорах.

Чому в ЄС занепокоєні вимогами США?

Разом з тим переговори між Вашингтоном та Брюсселем щодо скорочення 50% американського мита на сталь і алюміній майже не просунулися. У відповідь ЄС навіть оголосив, що планує запровадити дзеркальні заходи – 50% мито на імпорт сталі. За даними Reuters, ці тарифи застосовуватимуть до товарів понад визначену квоту.

США також не погоджуються включити в перелік товарів, звільнених від 15% тарифів, алкогольну продукцію, як-от вина та міцний алкоголь.

В Європі занепокоєні також тим, що адміністрація Трампа водночас розширює перелік сталевих і алюмінієвих виробів, на які діє 50% тариф, та готує нові мита, зокрема, на медичні засоби.

Все це разом, на думку чиновників, може послабити гарантії, закріплені у торгівельній угоді.

Головний аргумент, яким ми можемо переконати бізнес і громадськість у цінності угоди, – це стабільність. Без стабільності протягом щонайменше чотирьох років складно буде назвати цю угоду справді вигідною,

– зазначив комісар ЄС з питань промисловості Стефан Сежурне.

Важливо! Наразі Брюссель планує обговорити з державами ЄС нову пропозицію США та визначити політичні орієнтири для подальших переговорів.

Торгівельна угода США та ЄС: що відомо?