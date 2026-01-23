Что известно о "плане процветания" для Украины?

Финансовая стратегия рассчитана до 2040 года, пишет издание POLITICO.

Читайте также США предложили Украине зону свободной торговли: Зеленский прокомментировал идею

Документ определяет 10-летний план гарантирования восстановления Украины и ускоренный путь к членству в ЕС. В частности Европейская комиссия уже разослала эти предложения столицам стран Европейского Союза.

Заметьте! Но стратегия зависит от прекращения огня. Это делает план процветания уязвимым, пока продолжаются боевые действия.

Стратегия сейчас дополняется 100-дневным операционным планом для запуска проекта. По словам крупнейшего в мире управляющего активами – компании BlackRock – плану будет сложно привлечь внешние инвестиции, если конфликт затянется.

Если вы – пенсионный фонд, вы имеете фидуциарную ответственность перед своими клиентами, пенсионерами. Почти невозможно инвестировать в зону боевых действий,

– сказал заместитель председателя BlackRock Филипп Гильдебранд.

План процветания является частью 20-пунктового мирного плана, который США пытаются согласовать между Киевом и Москвой. В нем прямо предусматривается, что гарантии безопасности уже действуют, и он не предназначен как военная дорожная карта. Вместо этого документ сосредотачивается на том, как Украина может перейти от экстренной помощи к самодостаточному развитию.

Документ позиционирует США как:

стратегического экономического партнера;

инвестора;

"якорь доверия".

В записке предусмотрено непосредственное участие американских компаний и экспертов на местах, а также подчеркивается роль США как мобилизатора частного капитала.

Важно! В течение следующих 10 лет ЕС, США и международные финансовые институты, в частности Международный валютный фонд и Всемирный банк, пообещали направить 500 миллиардов долларов государственного и частного капитала.

Европейская комиссия планирует выделить дополнительнои 100 миллиардов евро в виде бюджетной поддержки и инвестиционных гарантий в рамках следующего семилетнего бюджета блока с 2028 года. Ожидается, что эти средства помогут привлечь 207 миллиардов евро инвестиций для Украины.

США пообещали мобилизовать капитал через специальный Инвестиционный фонд восстановления США – Украина. Но конкретную сумму не назвали.

Хотя Трамп сократил военную и гуманитарную поддержку Украины во время войны, документ демонстрирует готовность инвестировать в страну после завершения конфликта,

– говорится в материале.

Обратите внимание! Вашингтон заявил, что будет вкладывать средства в проекты по добыче критически важных полезных ископаемых, инфраструктуры, энергетики и технологий в Украине.

Напомним, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявляла, что в Евросоюзе почти завершили работу на "Пакетом процветания" для Украины.

Похоже, что мы можем усилить процветание Украины, как только будет достигнуто прекращение огня или мира,

– сказала руководительница Еврокомиссии.

Речь идет о едином документе, который представляет коллективное видение украинцев, американцев и Европы относительно послевоенного будущего Украины.

Что еще известно об отношениях США и Украины?