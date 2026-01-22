Что сказал Зеленский о свободной торговле?
На это предложение отреагировал украинский президент Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе в четверг, 22 января.
Читайте также Некоторые заявления шокировали: действительно ли встречи в Давосе приближают мир и что об этом думает Трамп
Он заявил, что для Украины в первые годы после завершения полномасштабного вторжения это будет очень важно. Кроме того, Зеленский считает, что "бизнес придет".
Как я уже сказал, многие представители бизнеса сказали мне, что это важно для них. Поэтому мы рассчитываем на это решение,
– добавил Владимир Зеленский.
Напомним, что Украина после завершения полномасштабной войны может получить зону свободной торговли – то есть без тарифов с Соединенными Штатами Америки. Это может поспособствовать восстановлению страны в будущем.
Такое заявление сделал специальный представитель США Стив Уиткофф. Об этом он сказал во время выступления на Украинском завтраке в Давосе.
Президент говорил о создании зоны свободной от пошлин для Украины, что, по моему мнению, кардинально изменит ситуацию,
– высказал свою позицию Виткофф.
Он отметил, что можно будет увидеть, как промышленность начнет массово перемещаться в регион. Стив Уиткофф добавил, что таким образом можно получить конкурентное преимущество, потому что стране не придется платить пошлины при ввозе товаров в Соединенные Штаты.
Обратите внимание! Уиткофф также подчеркнул в своей речи, что украинцы действительно заслуживают завершения войны. Согласно его словам, сейчас для завершения боевых действий прикладываются большие усилия.
Что еще следует знать о событиях?
- Напомним, что еще в 2025 году Владимир Зеленский предложил Дональду Трампу заключить договор о зоне свободной торговли между Украиной и США. Также украинский лидер хотел расширить сотрудничество в оборонно-промышленной сфере.
- Дело в том, что Киев интересуют соглашения со всеми странами G7. Украина хочет заключить такое с Соединенными Штатами, а также с Японией. В то же время зона свободной торговли есть у Украины с Канадой, Великобританией и Евросоюзом.