Что сказал Зеленский о свободной торговле?

На это предложение отреагировал украинский президент Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе в четверг, 22 января.

Он заявил, что для Украины в первые годы после завершения полномасштабного вторжения это будет очень важно. Кроме того, Зеленский считает, что "бизнес придет".

Как я уже сказал, многие представители бизнеса сказали мне, что это важно для них. Поэтому мы рассчитываем на это решение,

– добавил Владимир Зеленский.

Напомним, что Украина после завершения полномасштабной войны может получить зону свободной торговли – то есть без тарифов с Соединенными Штатами Америки. Это может поспособствовать восстановлению страны в будущем.

Такое заявление сделал специальный представитель США Стив Уиткофф. Об этом он сказал во время выступления на Украинском завтраке в Давосе.

Президент говорил о создании зоны свободной от пошлин для Украины, что, по моему мнению, кардинально изменит ситуацию,

– высказал свою позицию Виткофф.

Он отметил, что можно будет увидеть, как промышленность начнет массово перемещаться в регион. Стив Уиткофф добавил, что таким образом можно получить конкурентное преимущество, потому что стране не придется платить пошлины при ввозе товаров в Соединенные Штаты.

Обратите внимание! Уиткофф также подчеркнул в своей речи, что украинцы действительно заслуживают завершения войны. Согласно его словам, сейчас для завершения боевых действий прикладываются большие усилия.

Что еще следует знать о событиях?