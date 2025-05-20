Предложение торговли между Украиной и США

Заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил, что идея заключения торгового соглашения станет следующим шагом в переговорах между Киевом и Вашингтоном, передает 24 Канал со ссылкой на издание "Интерфакс-Украина".

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Несмотря на то, что США не является главным торговым партнером Украины, Киев заинтересован в такой договоренности.

Тарас Качка Заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Но нас интересуют соглашения о свободной торговле со всеми странами G7. То есть у нас есть с Британией, с Канадой, с Европейским Союзом. Нам нужны еще США и Япония.

Украинский торговый представитель Тарас Качка предполагает, что США могут проявить интерес к заключению соглашения о свободной торговле, но отмечает – о преждевременных выводах говорить рано.

По его словам, создание Американско-Украинского инвестиционного фонда в рамках недавнего соглашения о стратегических ископаемых может стать основой для такого шага.

Напомним! 30 апреля Украина и США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере добычи 57 критически важных минералов, включая пункт о военной помощи. 8 мая документ ратифицировала Верховная Рада, а 13 мая стороны подписали еще два дополнительных соглашения. В целом эти три документа охватывают 95% нормативной базы, необходимой для запуска совместного инвестиционного фонда.