Трамп готовит письма для партнеров по тарифам

Согласно словам Трампа, министр финансов Скотт Бессент и министр торговли Говард Латник "направят письма, в которых, по сути, сообщат страны, сколько им придется платить, чтобы вести бизнес в США", пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Я думаю, мы будем очень справедливыми. Но встретиться со всеми, кто хочет с нами переговорить, физически невозможно,

– сказал президент США.

По словам Дональда Трампа, "150 стран хотят заключить соглашение". Однако он не уточнил, сколько именно или какие именно страны получат эти письма.

Американский лидер добавил, что те, кто их получит, "смогут обжаловать это решение". Однако также не объяснил, каким будет механизм такого обжалования.

Напомним! Переговоры по пошлинам все еще продолжаются с Японией, Южной Кореей, Индией и ЕС. Недавно Трамп согласовал торговое рамочное соглашение с Великобританией и временное взаимное снижение пошлин с Китаем. Кроме того, в четверг президент США заявил, что Индия сделала предложение отменить пошлины на американские товары.