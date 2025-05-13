Си Цзиньпин отметил, что политика давления или доминирования только изолирует государство, которое ее применяет. Он подчеркнул, что только через сотрудничество и единство страны могут сохранить мир, стабильность и способствовать глобальному развитию.

Кстати! Это было первое выступление Си Цзиньпина на форуме сотрудничества с Латинской Америкой и Карибским бассейном с 2015 года. Мероприятие объединяет более 30 стран и направлено на развитие политических, экономических, культурных и других форм партнерства между Китаем и регионом.

Что известно о соглашении

США и Китай договорились временно снизить взаимные пошлины на 90 дней, чтобы уменьшить торговое напряжение. Согласно договоренности, американские тарифы на китайские товары снизятся с 145% до 30%, а китайские – со 125% до 10%.

Этот шаг должен стабилизировать глобальные рынки – сразу после новости биржевые индексы в США, Азии и Европе пошли вверх.

Заметьте! Соглашение не является окончательным решением торгового конфликта, но считается сигналом к возможному налаживанию сотрудничества между странами.