Яку допомогу можуть отримати українці у березні 2026 року?
Наприклад, мешканці України можуть отримати грошову допомогу від Естонської ради у справах біженців, про що йдеться на сайті організації.
Підтримку надають людям, які проживають на лінії фронту, а також в інших районах, що постраждали від бойових дій, зокрема у таких областях:
- Донецькій;
- Харківській;
- Херсонській;
- Луганській;
- Сумській;
- Запорізькій.
У рамках програми кожна людина може отримати грошову допомогу на три місяці – у сумі 10 800 гривень.
Допомога допомагає людям задовольнити такі основні потреби, як їжа, ліки, одяг та гігієна,
– йдеться на сайці організації.
Водночас Норвезька рада у справах біженців в Україні теж надає підтримку українцям, які цього потребують. Для надання грошової допомоги розглядають домогосподарства. Але не всі, а ті, що відповідають певним критеріям:
- проживають на території, де тривають бойові дії;
- були змушені покинути свій дім через війну;
- повернулися до звільнених територій.
Важливо! Організація закриє прийом заявок на отримання допомоги через 25 лютого 2026 року о 12:00.
Допомогу від Червоного Хреста у березні 2026 року можуть отримати мешканці Сумщини. Організація відкрила реєстрацію на отримання допомоги для родин з дітьми до 4 років (включно) та за такими категоріями вразливості:
- ВПО з 2022 року;
- особи з інвалідністю.
Оформити підтримку можливо до 28 лютого 2026 року, про що зазначили у Сумській обласній організації Товариства Червоного Хреста України.
Підтримку від ООН теж доступна в Україні у 2026 році. Так багатоцільова допомога – 10 800 гривень на людину – передбачена після обстрілів, які пошкодили житло громадян. Також вона надається під час евакуації людей.
Зверніть увагу! Інша програма від організації надає щомісячну підтримку, чий розмір становить 1 200 гривень. Її можуть надати людям, що живуть поблизу лінії фронту.
Що ще слід знати українцям у березні 2026 року?
- У 2026 році фінансову допомогу пенсіонерам за участі ООН призупинено. Останні виплати українці отримали у липні 2025 року. Інформації про поновлення програми наразі немає.
- Червоний Хрест в Україні станом на зараз не надає грошову виплату під назвою "ЕнергоПідтримка від ЄС". Інформація про подібну підтримку є шахрайською. Український Червоний Хрест не публікував подібних оголошень та не здійснює реєстрацію на цю допомогу.