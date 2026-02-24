Яку допомогу можуть отримати українці у березні 2026 року?

Наприклад, мешканці України можуть отримати грошову допомогу від Естонської ради у справах біженців, про що йдеться на сайті організації.

Підтримку надають людям, які проживають на лінії фронту, а також в інших районах, що постраждали від бойових дій, зокрема у таких областях:

Донецькій;

Харківській;

Херсонській;

Луганській;

Сумській;

Запорізькій.

У рамках програми кожна людина може отримати грошову допомогу на три місяці – у сумі 10 800 гривень.

Допомога допомагає людям задовольнити такі основні потреби, як їжа, ліки, одяг та гігієна,

– йдеться на сайці організації.

Водночас Норвезька рада у справах біженців в Україні теж надає підтримку українцям, які цього потребують. Для надання грошової допомоги розглядають домогосподарства. Але не всі, а ті, що відповідають певним критеріям:

проживають на території, де тривають бойові дії; були змушені покинути свій дім через війну; повернулися до звільнених територій.

Важливо! Організація закриє прийом заявок на отримання допомоги через 25 лютого 2026 року о 12:00.

Допомогу від Червоного Хреста у березні 2026 року можуть отримати мешканці Сумщини. Організація відкрила реєстрацію на отримання допомоги для родин з дітьми до 4 років (включно) та за такими категоріями вразливості:

ВПО з 2022 року; особи з інвалідністю.

Оформити підтримку можливо до 28 лютого 2026 року, про що зазначили у Сумській обласній організації Товариства Червоного Хреста України.

Підтримку від ООН теж доступна в Україні у 2026 році. Так багатоцільова допомога – 10 800 гривень на людину – передбачена після обстрілів, які пошкодили житло громадян. Також вона надається під час евакуації людей.

Зверніть увагу! Інша програма від організації надає щомісячну підтримку, чий розмір становить 1 200 гривень. Її можуть надати людям, що живуть поблизу лінії фронту.

Що ще слід знати українцям у березні 2026 року?