Що відомо про нову шахрайську схему?
Після реєстрації обіцяють нібито грошову виплату від Укренерго спільно з Українським Червоним Хрестом, про що повідомили в Центрі протидії дезінформації.
Читайте також Шахраї розсилають повідомлення з реальної адреси Microsoft: як вони це роблять
Однак, дана інформація є шахрайською операцією. Український Червоний Хрест не публікував жодних подібних оголошень та не здійснює реєстрацію на цю допомогу.
Гуманітарна організація завжди повідомляє про програми й співпрацю офіційно. Актуальна інформація про них публікується лише на офіційних ресурсах Українського Червоного Хреста, зокрема на сайті та на офіційних сторінках у соцмережах.
У Червоному Хресті повідомили, що якщо люди натрапили на підозрілу інформацію, то можуть повідомити організацію:
- за адресою sos@redcross.org.ua;
- або зателефонувати за номером: 0 800 332 656.
Зверніть увагу! Водночас у Центрі протидії дезінформації закликали перевіряти джерела інформації, не переходити за сумнівними посиланнями та не передавати персональні дані неперевіреним ресурсам.
Що ще відомо про подібні шахрайські схеми в Україні?
- Нагадаємо, що зовсім нещодавно про подібну ситуацію попереджав Національний банк України. Річ у тім, що регулятор зафіксував шахрайську кампанію з розсилання листів зі шкідливими вкладеннями. Вони імітують офіційний лист від НБУ, зокрема від Департаменту фінансового моніторингу з вимогою надання документів. Злочинці надсилали листи з різних електронних адрес, але в підписі зазначали фейкову особу, нібито фахівця Нацбанку.
- Також шахраї в Україні масово поширювали промокоди на пальне. Українці нібито могли отримати 10 літрів пального безплатно – лише за підписку на Telegram-канал. Але всі посилання вели на фішингові сторінки, стилізовані під сайти АЗС. Там вже користувачам пропонували ввести номер телефону та коди підтвердження.