Що відомо про допомогу ВПО у березні 2026 року?

Законодавством наразі передбачено підвищення соціальних стандартів, зокрема, й прожиткового мінімуму, про що зазначає Пенсійний фонд.

Читайте також Житло за 1 гривню: Кабмін значно спростив оренду приміщень для ВПО

З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум на одну непрацездатну особу на місяць становить 2 595 гривень. Через його зростання оновилися й умови для отримання допомоги на проживання ВПО.

Виплати внутрішньо переміщеним особам уряд продовжив ще на пів року. Але за умови, якщо середньомісячний дохід на одного члена родини не буде більшим за чотири прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність.

Зверніть увагу! Граничний дохід для отримання допомоги становить 10 380 гривень.

Тобто ВПО (або їхні родини), яким було відмовлено в призначенні допомоги через перевищення граничного доходу, мають право повторно подати заяву на призначення допомоги.

Слід також нагадати, що грошова підтримка призначається на 6 місяців. Її надають родині, яка вперше звернулася за призначенням допомоги.

Вона виплачується щомісяця одному з членів родини (уповноваженій особі) з розрахунку на кожного члена сім'ї. Про це йдеться на сайті Мінсоцполітики.

Виплати на проживання для ВПО є частиною підтримки, яку забезпечує Уряд для внутрішньо переміщених осіб,

– наголосили у відомстві.

Важливо! Для осіб з інвалідністю та дітей надають 3 тисяч гривень, а для інших осіб – 2 тисячі гривень.

Що ще слід знати внутрішньо переміщеним особам?