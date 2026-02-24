Какую помощь могут получить украинцы в марте 2026 года?

Например, жители Украины могут получить денежную помощь от Эстонского совета по делам беженцев, о чем говорится на сайте организации.

Поддержку оказывают людям, проживающих на линии фронта, а также в других районах, пострадавших от боевых действий, в частности в таких областях:

Донецкой;

Харьковской;

Херсонской;

Луганской;

Сумской;

Запорожской.

В рамках программы каждый человек может получить денежную помощь на три месяца – в сумме 10 800 гривен.

Помощь помогает людям удовлетворить такие основные потребности, как еда, лекарства, одежда и гигиена,

– говорится на сайте организации.

В то же время Норвежский совет по делам беженцев в Украине тоже оказывает поддержку украинцам, которые в этом нуждаются. Для оказания денежной помощи рассматривают домохозяйства. Но не все, а те, что соответствуют определенным критериям:

проживают на территории, где продолжаются боевые действия; были вынуждены покинуть свой дом из-за войны; вернулись на освобожденные территории.

Важно! Организация закроет прием заявок на получение помощи через 25 февраля 2026 года в 12:00.

Помощь от Красного Креста в марте 2026 года могут получить жители Сумщины. Организация открыла регистрацию на получение помощи для семей с детьми до 4 лет (включительно) и по следующим категориям уязвимости:

ВПЛ с 2022 года; лица с инвалидностью.

Оформить поддержку возможно до 28 февраля 2026 года, о чем отметили в Сумской областной организации Общества Красного Креста Украины.

Поддержку от ООН тоже доступна в Украине в 2026 году. Так многоцелевая помощь – 10 800 гривен на человека – предусмотрена после обстрелов, которые повредили жилье граждан. Также она предоставляется во время эвакуации людей.

Обратите внимание! Другая программа от организации предоставляет ежемесячную поддержку, чей размер составляет 1 200 гривен. Ее могут предоставить людям, живущих вблизи линии фронта.

Что еще следует знать украинцам в марте 2026 года?