Які дороги ремонтуватимуть
Про це розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму дописі в соціальних мережах.
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Відремонтуємо критичні ділянки доріг місцевого значення для підвищення безпеки жителів та логістики Сил Оборони,
– зазначила прем'єрка.
Очільниця уряду додала, що на ці потреби вже виділили додатково 3,5 мільярда гривень. Гроші вже візьмуть з резервного фонду на невідкладний ремонт доріг місцевого значення.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Для людей це питання безпеки та швидшого доступу до лікарень, пологових, шкіл. Для наших Сил Оборони – це питання евакуації, логістики і забезпечення підрозділів.
Свириденко наголосила, що фінансування розподілять між усіма регіонами України. Однак кошти спрямують на конкретні ділянки, де ситуація найбільш критична.
Важливо! Кошти на ремонт доріг уряд виділить на умовах співфінансування з місцевими бюджетами. Тобто громади повинні будуть внести частину суми від загальної вартості проєкту, щоб отримати гроші від держави.
Які дороги вже відремонтували
Раніше в Україні завершили основний ремонт доріг державного значення. За словами Свириденко, відновили 14 мільйонів метрів квадратних дорожнього покриття. Це стало найвищим показником від початку повномасштабного вторгнення Росії.
Як пояснив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, пріоритетними для ремонту були маршрути, які забезпечують перевезення людей, вантажів, а також роботу бізнесу, експорт, гуманітарну логістику та оборону держави.
Попри складні погодні умови та безпекові виклики роботи тривали в усіх областях країни,
– додав Кулеба.
Найбільші роботи провели на основних дорогах країни:
- М-06 Київ – Чоп;
- М-05 Київ – Одеса;
- М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ;
- М-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро;
- М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський.
Важливо! Після завершення першочергових робіт, за словами Кулеби, ресурси спрямують на прифронтові області.
- Нагадаємо, нещодавно в Україні відкрили північний обхід Рівного. Нова 14,5-кілометрова дорога покликана покращити транспортне сполучення між регіонами та забезпечити швидший виїзд на міжнародну трасу М-06 Київ – Чоп і до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.
- Також турецька компанія Onur виграла тендери на добудову північного обходу Житомира на трасі М-06. Проєкт тривалий час залишався замороженим після того, як у 2020 році було розірвано контракт із попереднім підрядником. Тепер планується прокласти близько 22 кілометрів нової дороги.
- Крім того, Польща може збудувати автомагістраль М-10 від державного кордону до Львова. Йдеться про приблизно 80 кілометрів шляху, яка має стати продовженням польської автомагістралі А4 від пункту пропуску Корчова – Краковець.