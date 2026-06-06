Які дороги ремонтуватимуть

Про це розповіла прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у своєму дописі в соціальних мережах.

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Відремонтуємо критичні ділянки доріг місцевого значення для підвищення безпеки жителів та логістики Сил Оборони,

– зазначила прем'єрка.

Очільниця уряду додала, що на ці потреби вже виділили додатково 3,5 мільярда гривень. Гроші вже візьмуть з резервного фонду на невідкладний ремонт доріг місцевого значення.

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Юлія Свириденко Прем'єр-міністр України Для людей це питання безпеки та швидшого доступу до лікарень, пологових, шкіл. Для наших Сил Оборони – це питання евакуації, логістики і забезпечення підрозділів.

Свириденко наголосила, що фінансування розподілять між усіма регіонами України. Однак кошти спрямують на конкретні ділянки, де ситуація найбільш критична.

Важливо! Кошти на ремонт доріг уряд виділить на умовах співфінансування з місцевими бюджетами. Тобто громади повинні будуть внести частину суми від загальної вартості проєкту, щоб отримати гроші від держави.

Які дороги вже відремонтували

Раніше в Україні завершили основний ремонт доріг державного значення. За словами Свириденко, відновили 14 мільйонів метрів квадратних дорожнього покриття. Це стало найвищим показником від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як пояснив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, пріоритетними для ремонту були маршрути, які забезпечують перевезення людей, вантажів, а також роботу бізнесу, експорт, гуманітарну логістику та оборону держави.

Попри складні погодні умови та безпекові виклики роботи тривали в усіх областях країни,

– додав Кулеба.

Найбільші роботи провели на основних дорогах країни:

М-06 Київ – Чоп;

М-05 Київ – Одеса;

М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ;

М-29 Харків – Красноград – Перещепине – Дніпро;

М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський.

Важливо! Після завершення першочергових робіт, за словами Кулеби, ресурси спрямують на прифронтові області.