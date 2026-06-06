Скільки коштуватиме будівництво

Роботи на об'єкті розпочалися наприкінці травня, повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Житомирській області.

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Згідно з даними системи Prozorro, реконструкція ділянки траси М-06 складатиметься з трьох черг:

вартість першого етапу становить 313,37 мільйона гривень;

другого – 548,27 мільйона гривень;

а третього – 1,42 мільярда гривень.

Компанія Onur отримала усі контракти з кожною з черг. Але договір за останнім етапом ще перебуває на стадії підписання.

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У межах першої черги на трасі вже розпочали розчищати ділянку від порослі, розбирати та споруджувати земляне полотно на підходах до мосту. Також триває виготовлення мостових балок.

На першому етапі компанія має звести міст через річку Камʼянка з підходами та пішохідний міст. Далі планують збудувати шляхопроводи та реконструювати лівий проїзд, а також перевлаштувати інженерні мережі.

Загалом, за словами голови Агентства Сергія Сухомлина, проєкт передбачає будівництво 22 кілометрів нової дороги.

Після завершення робіт Житомир перестане бути транзитним коридором для тисяч автомобілів щодня, а основні транспортні потоки будуть винесені за межі міста,

– зауважив Сухомлин.

Зауважте! Першу спробу збудувати цю дорогу розпочали ще у 2017 році. Тоді підрядником стала китайська компанія Sinohydro Corporation, а фінансування здійснювалося коштом кредитів Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку. Однак у 2020 році контракт із китайцями розірвали через погану якість робіт. Підрядника звинувачували у тому, що він використав неякісні матеріали, через шо виникли проблеми з основою дорожнього покриття.