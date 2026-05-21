Міський голова Львова Андрій Садовий зауважив 24 Каналу, що місто буде оплачувати ремонти багатьох доріг вже після завершення війни. Він запевнив, що жодних ризиків для львів'ян немає.

Як у Львові ремонтують дороги?

Андрій Садовий розповів, що зараз тривають ремонти на вулиці Стрийській. Якщо не ремонтувати дорогу дуже довгий час, то її стан тільки погіршується. Наприклад, на вулиці Мазепи проводять реконструкцію за кошти Європейського банку.

Щодо дуже багатьох доріг ми домовилися з компаніями, провели тендери, що будемо оплачувати після закінчення війни. Фактично зараз ми не використовуємо живі гроші. Львів має дуже хорошу фінансову репутацію, нам вірять, тому немає проблем,

– підкреслив він.

Також почали ремонтні роботи на Героїв УПА, заплановані на Антоновича, Винниченка. Крім того, є плани почати роботи щодо вулиці Шевченка, від Брюховицької до "Сільпо", але частинами, щоб транспорт не зупинявся.

Мусимо це зробити, тому що насамперед оплата не сьогодні, а після війни. Також це треба робити, тому що ситуація дуже складна. Потім це буде коштувати в рази дорожче,

– пояснив мер.

За його словами, Львів залучає дуже багато грантових коштів. Деколи місто має дешевші ресурси ніж держава. Тому цим варто користуватися, тому що люди живуть сьогодні і не мають чекати хороших часів через 20 років.

Львів, напевно, на першій позиції в Україні з погляду правильно побудованої фінансової позиції. Наприклад, люди живуть на Сихові, їздять у центр трамваєм. Ми колись робили це за кредитні кошти. Тоді так само говорили: "Не беріть кредит". А люди їздять вже понад 10 років. Хтось відчув якісь проблеми з фінансами, бюджетом? Ні,

– пригадав міський голова.

Люди мають нарікання на перекриття доріг через ремонти. Однак інакше неможливо вийди з ситуації. Крім того, проблема у тому, що ця ремонтна кампанія наклалася на останні тижні навчання у школах. Однак весь об’єм робіт неможливо виконати за літо.

"Тому перепрошую, що є такі незручності. Але мені здається, що краще зробити, ніж потім нарікати, що погано. По Стрийській буде окрема смуга громадського транспорту. Ми будемо добиратися до автовокзалу чи "Ашану" набагато швидше ніж це було перед тим. У перспективі ми хочемо робити таку ж смугу і на Городоцькій, не забираючи смуги у водіїв. Це тільки додатково будемо робити", – додав Садовий.

Зверніть увагу! Польща хоче збудувати нову дорогу від кордону до Львова. Мовиться про трасу M10 довжиною близько 80 кілометрів. Вона має стати продовженням автомагістралі A4 від пункту пропуску Корчова – Краковець. Польща планує отримувати плату за проїзд по новій дорозі, перетворюючи інвестицію на джерело доходу. Рамкову угоду можуть підписати влітку 2026 року.

Як ЄІБ підтримує Львів?

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що за підтримки Європейського інвестбанку оновлять фасади лікарень Святого Луки, Святого Миколая, а невдовзі й корпусів на Миколайчука. Мовиться не тільки про вигляд будівель, а й про тепло, енергоефективність і кращі умови для пацієнтів та лікарів. За допомогою банку також добудовують освітній заклад у Брюховичах.

ЄІБ допомагає Львову через дуже вигідні кредити, які повертатимуть після перемоги. Завдяки цьому відбувається реконструкція вулиці Мазепи – Грінченка. Також покращують громадський транспорт. Уже придбали 10 трамваїв львівського виробництва. Замовили та очікують на 48 нових автобусів, які також виготовлять у Львові. Для них будується нове автобусне депо.

Віцепрезидент Європейського інвестиційного банку Карл Негаммер розповів, що установа інвестувала у Львів та область 180 мільйонів євро. Він здійснив візит до України. Зокрема, 28 квітня відвідав лікарню Святого Луки, дитячу лікарню і реабілітаційний центр UNBROKEN у Львові. Також Карл Негаммер переглянув проєкти покращення громадського транспорту та провів зустріч з мером Львова.