Міський голова Львова Андрій Садовий зауважив 24 Каналу, що допомога українській армії – це пріоритет номер один. Адже відомо, що станом на зараз на фронті перебуває 58 тисяч львів'ян.

"Вже понад 500 мільйонів ми витратили у цьому році на підтримку військових. Це ті кошти, про які хтось каже: "Тут дорогу, хідник не зробили, щось не побілили". Ще мінімум 500 мільйонів ми витратимо у цьому році. Ми зобов'язані, тому що кожна родина відправила когось на війну, треба підтримувати своїх. Інших пріоритетів немає", – підкреслив він.

Зверніть увагу! У 2024 році з коштів платників податків Львів спрямував понад 1, 1 мільярда гривень на підтримку ЗСУ. У 2025 році Львівська громада виділила понад 1,1 млрд грн на підтримку Сил оборони України.

Як Львів допомагає ЗСУ?

Андрій Садовий розповів, що зараз важливо вибудовувати ветеранську інфраструктуру. Фактично кожна людина у громаді відправила когось на фронт. Коли захисники та захисниці повернуться додому, мають працювати ветеранські центри, реабілітація і так далі.

Серед спеціалістів комунальних підприємств Львова воює приблизно 20% хлопців. На жаль, є багато втрат. Також на фронті перебуває багато працівників міської ради. Зокрема, секретар ради Львівської міської ради Маркіян Лопачак. З війни повернувся заступник міського голови з питань ветеранів Андрій Жолоб. У родині міського голови воює брат дружини Катерини, а племінник втратив ногу.

У нас є дуже багато напрацювань щодо нових систем дронів, антидронових систем. У Львові ми їх не виробляємо, у нас немає жодних виробництв, є за межами міста. Ми постачаємо усе це для ЗСУ, витрачаємо чи не найбільше коштів з місцевого бюджету,

– сказав мер.

Також варто розуміти, що коли закінчиться війна, то росіяни будуть витрачати мільярди на пропаганду, щоб ділити українців. Тому у 2026 році у школах Львова почнуть проводити уроки інформаційної грамотності для дітей. Якщо ці програми добре запрацюють у львівських освітніх закладах, то перейдуть і на інші міста.

Загалом Львів є інноватором у багатьох сферах: у медицині, освіті, реабілітації. Згодом цей досвід передають колегам з інших міст, які щотижня приїжджають до Львова на навчальні програми.

Ми самі себе дивуємо. Тому що часто на початку повномасштабного вторгнення питали: "Скільки ви протримаєтесь? Місяць, два, три, п'ять, шість, сім?". Зараз вже не питають, бо зрозуміли, що українці – це особлива нація. Ми сьогодні така стиснута пружина. Що буде потім – важко передбачити,

– наголосив Садовий.

Ініціатива "Помста Лева": що відомо?

Львів допомагає українським захисникам у межах ініціативи "Помста Лева". Мовиться про бригади, які мають львівське коріння, та ті, де служать львів'яни.

Мер Андрій Садовий поділився, що у Львові зупинили будь-які серйозні роботи. Якщо є вільні кошти, то міська рада щотижня спрямовує їх на купівлю озброєння, різних мілітарних речей, на усе, що потрібно українській армії.

Водночас гуманітарні потреби Львів закриває в основному за кошти благодійних організацій, кредитні кошти. Зокрема, є тривала співпраця з європейськими інституціями.