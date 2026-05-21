Городской голова Львова Андрей Садовый заметил 24 Каналу, что помощь украинской армии – это приоритет номер один. Ведь известно, что по состоянию на сейчас на фронте находится 58 тысяч львовян.

"Уже более 500 миллионов мы потратили в этом году на поддержку военных. Это те средства, о которых кто-то говорит: "Здесь дорогу, тротуар не сделали, что-то не побелили". Еще минимум 500 миллионов мы потратим в этом году. Мы обязаны, потому что каждая семья отправила кого-то на войну, надо поддерживать своих. Других приоритетов нет", – подчеркнул он.

Обратите внимание! В 2024 году из средств налогоплательщиков Львов направил более 1, 1 миллиарда гривен на поддержку ВСУ. В 2025 году Львовская община выделила более 1,1 млрд грн на поддержку Сил обороны Украины.

Как Львов помогает ВСУ?

Андрей Садовый рассказал, что сейчас важно выстраивать ветеранскую инфраструктуру. Фактически каждый человек в обществе отправил кого-то на фронт. Когда защитники и защитницы вернутся домой, должны работать ветеранские центры, реабилитация и так далее.

Среди специалистов коммунальных предприятий Львова воюет примерно 20% ребят. К сожалению, есть много потерь. Также на фронте находится много работников городского совета. В частности, секретарь совета Львовского городского совета Маркиян Лопачак. С войны вернулся заместитель городского головы по вопросам ветеранов Андрей Жолоб. В семье городского головы воюет брат жены Екатерины, а племянник потерял ногу.

У нас есть очень много наработок по новым системам дронов, антидронових систем. Во Львове мы их не производим, у нас нет никаких производств, есть за пределами города. Мы поставляем все это для ВСУ, тратим больше всего средств из местного бюджета,

– сказал мэр.

Также следует понимать, что когда закончится война, то россияне будут тратить миллиарды на пропаганду, чтобы делить украинцев. Поэтому в 2026 году в школах Львова начнут проводить уроки информационной грамотности для детей. Если эти программы хорошо заработают во львовских образовательных учреждениях, то перейдут и на другие города.

В общем Львов является инноватором во многих сферах: в медицине, образовании, реабилитации. Впоследствии этот опыт передают коллегам из других городов, которые еженедельно приезжают во Львов на учебные программы.

Мы сами себя удивляем. Потому что часто в начале полномасштабного вторжения спрашивали: "Сколько вы продержитесь? Месяц, два, три, пять, шесть, семь?". Сейчас уже не спрашивают, потому что поняли, что украинцы – это особая нация. Мы сегодня такая сжатая пружина. Что будет потом – трудно предсказать,

– подчеркнул Садовый.

Инициатива "Месть Льва": что известно?

Львов помогает украинским защитникам в рамках инициативы "Месть Льва". Говорится о бригадах, которые имеют львовские корни, и те, где служат львовяне.

Мэр Андрей Садовый поделился, что во Львове остановили любые серьезные работы. Если есть свободные средства, то городской совет еженедельно направляет их на покупку вооружения, различных милитарных вещей, на все, что нужно украинской армии.

В то же время гуманитарные потребности Львов закрывает в основном за счет благотворительных организаций, кредитные средства. В частности, есть сотрудничество с европейскими институтами.