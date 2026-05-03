Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зазначив віцепрезидент Європейського інвестиційного банку Карл Негаммер, підкресливши, що мовиться про інвестиції в українську інфраструктуру, електромережі, школи й лікарні. Це з одного боку вклад у майбутнє, з іншого – реальна допомога людям вже зараз.

Три типи інвестицій Європейського інвестбанку

Карл Негаммер відвідав Україну, зокрема побував у Львові, де відвідав медичні заклади, які зараз модернізують за підтримки Європейського інвестиційного банку. Він розповів, що фінансова установа інвестувала у Львів та область 180 мільйонів євро.

До відома! Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що партнерство з ЄІБ має конкретні приклади. Зокрема за підтримки інвестбанку оновлюються фасади лікарень Святого Луки й Святого Миколая, мовиться не лише про вигляд цих будівель, а про енергоефективність і кращі умови для пацієнтів та медичного персоналу. Він додав, що завдяки підтримці банку добудовується школа в Брюховичах, яка зможе прийняти до 900 учнів.

Ще одним важливим напрямком співпраці між Україною та інвестбанком є розвиток залізниці. Зі слів Негаммера, сьогодні він на власні очі побачив, що така інвестиція є ефективною та працює.

Наші інвестиції можна розділити на три різні типи. Є короткострокові, коли кошти скеровуються на малий бізнес. Це дає підґрунтя для створення робочих місць в цій сфері по всій Україні в майбутньому. Наприклад, зараз втілюється понад 600 проєктів у 150 громадах за фінансування Європейського інвестбанку,

– розповів Негаммер.

Він додав, що нині банку треба інвестувати кошти в цивільну інфраструктуру: електростанції, навчальні та медичні заклади. Це теж входить до короткострокової перспективи.

Середньострокова перспектива охоплює плани щодо допомоги Україні в розбудові інфраструктурних мереж, які б з'єднали її з Європейським Союзом. А у довгостроковому майбутньому інвестбанк прагне залучати й мобілізовувати приватний капітал.

Україна надзвичайно перспективна держава для інвестицій. Вона дійсно прогресивна, бо вже має інноваційну промисловість попри небезпеку війни. Це цікавий напрямок для вкладень не лише з боку ЄС, а всього світу. США також зацікавлені в інвестуванні в Україну,

– зауважив Карл Негаммер.

Підсумовуючи, віцепрезидент Європейського інвестиційного банку розповів, що наразі триває підготовка нового портфелю проєктів для фінансування захисту цивільної інфраструктури, енергомереж і підстанцій, а також систем водопостачання. Ці об'єкти були й продовжують бути під загрозою російських атак.

Деталі про візит представника ЄІБ в Україну

Віцепрезидент Європейського інвестиційного банку Карл Негаммер вперше прибув в Україну після того, як був призначеним відповідальним за діяльність банку Євросоюзу в нашій державі (у березні). Про це повідомляється на офіційному сайті ЄІБ. Його візит тривав з 26 до 29 квітня 2026 року. В його межах було заплановане підписання нових угод з українською стороною для підтримки декарбонізації енергетики.

Карл Негаммер відвідав Україну з метою посилення взаємодії у сферах відновлення, енергетичної безпеки, розвитку інфраструктури. Його програма перебування в нашій країні передбачала візити до Київської, Львівської, Волинської областей, а також зустрічі з очільником держави Зеленським і прем'єр-міністеркою Свириденко.

У Львові він відвідав медзаклади, які модернізуються за підтримки ЄІБ, зокрема лікарню Святого Луки, дитячу лікарню і реабілітаційний центр UNBROKEN. Також Карл Негаммер ознайомився з проєктами покращення громадського транспорту та провів зустріч з владою міста в особі Андрія Садового.

У Гостомелі було заплановане відкриття початкової школи №1, реконструйованої за підтримки ЄІБ. У Ковелі – ліцею №12 у межах "Програми підвищення енергоефективності громадських будівель".