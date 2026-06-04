Якою буде ситуація 8 – 14 червня
Директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв розповів деталі для 24 Каналу. Середні ставки за депозитами перебуватимуть у межах 13 – 14,5% річних, а рівень дохідності насамперед залежатиме від строку розміщення грошей.
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Найкращі умови банки й надалі пропонуватимуть за вкладами на 6 – 9 місяців та 1 рік, що може забезпечити їм найбільший попит серед клієнтів. З урахуванням бонусних ставок дохідність таких депозитів може сягати 17 – 17,5% річних, і це дає змогу не лише компенсувати інфляцію, а й частково убезпечити заощадження від валютних коливань.
Зауважте! Поточна привабливість гривневих вкладів триматиметься на високому рівні, якщо інфляція в Україні не перетне 11 – 13,5% у річному вимірі, а курс долара не перевищить 46,5 – 47 гривень.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Однак експерт зауважив, що за підсумками 2026 року інфляція навряд перевищить 9,4%, тоді як середньозважений курс американської валюти очікують у межах 45 – 46 гривень.
Ці два ключові параметри разом зі ставками дохідності визначатимуть поведінку потенційних клієнтів, що ухвалять рішення не тримати готівку "під пахвою", а щонайменше зберегти кошти від знецінення.
- Нагадаємо, уже незабаром відбудеться чергове засідання монетарного комітету Нацбанку. Якщо 18 червня регулятор залишить облікову ставку на рівні 15%, що банкір називає цілком ймовірним, то протягом літа українцям не варто очікувати значних змін у дохідності.
Окрім того, найближчими місяцями кількість нових вкладників може зрости, у межах 5 – 7% порівняно з весняним періодом. Це означає, що саме гривневі депозити залишаються для громадян надійним джерелом збереження заощаджень.