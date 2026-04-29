Яку допомогу отримає Україна від Німеччини?

Бюджет Німеччини передбачає значне збільшення оборонних витрат. Витрати мають зрости з 82,7 мільярда євро у 2026-му до 105,8 мільярда євро у 2027 році, пише Reuters.

Дивіться також Чому Франція й Німеччина проти повноцінного вступу України в ЄС: політолог назвав причини

Події останнього року, зокрема ситуація в Ірані в останні місяці, показують, наскільки важливими є інвестиції в нашу обороноздатність,

– заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

З урахуванням спеціального фонду для оборони та коштів для України загальні оборонні витрати Німеччини у 2027 році мають сягнути 144,9 мільярда євро.

При цьому Україна може сподіватися на щедру підтримку від союзника. Берлін погодив допомогу не лише на наступний рік, але й аж до 2030-го:

11,6 мільярда євро – у 2027 році;

– у 2027 році; по 8,5 мільярда євро щороку – з 2028 по 2030 роки.

Міністр фінансів Ларс Клінгбайль, коментуючи скорочення допомоги Україні після 2028 року, нагадав про кредит ЄС для України на 90 мільярдів євро. Раніше його блокувала Угорщина під керівництвом прем’єра Віктора Орбана. Однак 23 квітня Євросоюз остаточно підтримав кредит Києву

Разом з тим міністр уточнив, що обсяги допомоги можуть змінюватися залежно від потреб України.

Зауважте! Берлін стрімко нарощує витрати на оборону останнім часом. На думку редактора Deutsche Welle Романа Гончаренка, Німеччина пришвидшеними темпами готується до можливої війни з Росією. В ефірі 24 Каналу він розповів, що ризик зіткнення з Росією на східному фланзі НАТО – зокрема в країнах Балтії та Польщі – помітно зростає.

Як Німеччина допомагає Україні?

Варто зазначити, що Німеччина послідовно підтримує Україну. У бюджеті країни на 2026 рік теж закладена фінансова допомога Києву на 11,5 мільярда євро.

Ці кошти Берлін спрямує цьогоріч на артилерію, дрони, бронетехніку та інше обладнання. За даними німецького Міноборони, це найбільша сума від початку повномасштабної війни, пише Spiegel.

За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, на сьогодні Німеччина чи не найбільше підтримує Україну.

Вдячна Федеративній Республiці Німеччина за постійну підтримку України, оскільки вона є найбільшим нашим європейським донором та ключовим постачальником військової допомоги,

– наголосила прем'єрка.

Зауважте! Зокрема, німецькі системи ППО виявилися дуже ефективними у перехопленні російських ракет під час російських атак.

Як ще Німеччина підтримує Україну?

Німеччина неодноразово підтримувала Україну не лише у військовій, а й в енергетичній сфері. Зокрема, Берлін спрямовував кошти до Українського енергетичного фонду, а також додатково виділив 170 мільйонів євро для посилення енергетичної інфраструктури України минулої зими.

Військова допомога з боку Німеччини також надходить на регулярній основі. З початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Німеччина вже надала або запланувала передати Україні військову допомогу на загальну суму близько 40 мільярдів доларів.

Крім того, нещодавно Берлін пообіцяв додатково передати Україні кілька сотень ракет Patriot Gen P, нові пускові установки для IRIS-T, а також 300 мільйонів євро на закупівлю українських далекобійних безпілотників.

Разом з тим Берлін активно бере участь у програмі PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), за якою закоповують американську зброю для потреб ЗСУ,