Редактор Deutsche Welle Роман Гончаренко в ефірі 24 Каналу розповів, що Німеччина пришвидшеними темпами готується до можливої війни з Росією. За його словами, ризик зіткнення з Росією на східному фланзі НАТО – зокрема в країнах Балтії та Польщі – помітно зростає.

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Бундесвер закуповує озброєння

Німецькі спецслужби наголошують, що Росія виробляє більше зброї, ніж потрібно для війни проти України, що свідчить про зміну її військової стратегії. Відтак виключати можливість масштабного нападу більше не можна.

Тобто загроза справді зростає. Усі, звичайно, сподіваються, що війни з Росією вдасться уникнути, але готуватися до такого сценарію необхідно. Бундесвер зараз активно закуповує озброєння і намагається збільшити свою чисельність,

– зазначив Роман Гончаренко.

Він додав, що ще до обрання канцлером Фрідріх Мерц досяг домовленостей з іншими партіями щодо змін до Конституції, які дозволяють брати додаткові кредити – зокрема на розвиток інфраструктури: будівництво бункерів, мостів, доріг.

Більшість німецького суспільства, згідно з опитуваннями, вважає Росію реальною загрозою – ці показники залишаються стабільними. Але готовність особисто щось робити, готуватися до можливих викликів – на низькому рівні.

Молодь не хоче служити

За його редактора, у Бундесвера – серйозні проблеми з рекрутингом: нині в армії лише 180 тисяч військовослужбовців. Міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що необхідно додатково залучити ще щонайменше 60 тисяч осіб. Є також резервісти, яких планують підготувати й у разі потреби оперативно залучати.

Дехто каже, що армії потрібно додатково ще 100 тисяч осіб. Але де знайти цих людей – поки що незрозуміло. Німецьке суспільство явно не готове до повернення військового обов’язку,

– зауважив Гончаренко.

Він нагадав, що обов'язкова служба в Німеччині була призупинена ще у 2011 році. Попри велику кількість агітаційних плакатів на вулицях із закликами "Долучайтеся до Бундесверу", бажаючих вступити до війська небагато.

Молодь не хоче йти служити. Як вирішити це питання – один із серйозних викликів для Мерца. До того ж, як наголосив міністр оборони, у країні зараз навіть немає місць, де можна було б розмістити новобранців,

– сказав Гончаренко.

Редактор додав, що десятиліттями Німеччина заощаджувала на армії: казарми закривали, нерухомість передавали у приватну власність. Тепер усе це потрібно розконсервовувати й повертати у військове користування – а на це потрібні не лише гроші, а й час.

Фінансування є, а от часу – обмаль. За оцінками німецької розвідки, максимум за 3 – 4 роки Росія може стати достатньо сильною, аби напасти на НАТО.