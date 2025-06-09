Таку думку він висловив у новому подкасті "Генерал і журналіст". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

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НАТО може опинитися у війні одразу і з Росією, і з Китаєм

Ми можемо опинитися в ситуації, коли країни Осі – Росія та Китай, потенційно підтримувані Іраном і Північною Кореєю – співпрацюватимуть, щоб створити війну на два фронти,

– заявив він.

Конфлікт, за його прогнозами, почнеться в Індо-Тихоокеанському регіоні – ймовірним тригером стане китайське вторгнення на Тайвань, яке відтягне американські сили з Європи.

У цей момент Росія може скористатися ситуацією й атакувати найбільш вразливі ділянки східного флангу Альянсу, зокрема Балтію або північні регіони, як-от архіпелаг Шпіцберген. Сандерс вважає, що Москва може захопити обмежені території та прикритися ядерним стримуванням, змушуючи НАТО до болісного вибору.

Це неймовірно високі ставки, але винагорода для Путіна буде дуже і дуже високою,

– наголосив генерал.

За його словами, ситуація, у якій НАТО не вступить у війну на захист члена Альянсу, означатиме кінець НАТО.

Він також звернув увагу на термін, визначений Сі Цзіньпіном – 2027 рік – до якого армія КНР має бути готова атакувати Тайвань. Водночас, як зазначив міністр оборони США Піт Гегсет, ця загроза може реалізуватися раніше і є "неминучою".

Сандерс закликає Британію нарощувати смертоносний потенціал. За його словами, слід брати приклад з України, яка демонструє, як навіть менші сили можуть ефективно протистояти значно чисельнішому ворогу. Він підкреслив важливість інвестицій у виробництво дронів і ракет.