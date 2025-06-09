Такое мнение он высказал в новом подкасте "Генерал и журналист". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

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НАТО может оказаться в войне сразу и с Россией, и с Китаем

Мы можем оказаться в ситуации, когда страны Оси – Россия и Китай, потенциально поддерживаемые Ираном и Северной Кореей – будут сотрудничать, чтобы создать войну на два фронта,

– заявил он.

Конфликт, по его прогнозам, начнется в Индо-Тихоокеанском регионе – вероятным триггером станет китайское вторжение на Тайвань, которое оттянет американские силы из Европы.

В этот момент Россия может воспользоваться ситуацией и атаковать наиболее уязвимые участки восточного фланга Альянса, в частности Балтию или северные регионы, например архипелаг Шпицберген. Сандерс считает, что Москва может захватить ограниченные территории и прикрыться ядерным сдерживанием, заставляя НАТО к мучительному выбору.

Это невероятно высокие ставки, но вознаграждение для Путина будет очень и очень высокой,

– подчеркнул генерал.

По его словам, ситуация, в которой НАТО не вступит в войну в защиту члена Альянса, будет означать конец НАТО.

Он также обратил внимание на срок, определенный Си Цзиньпином – 2027 год – к которому армия КНР должна быть готова атаковать Тайвань. В то же время, как отметил министр обороны США Пит Гегсет, эта угроза может реализоваться раньше и является "неизбежной".

Сандерс призывает Британию наращивать смертоносный потенциал. По его словам, следует брать пример с Украины, которая демонстрирует, как даже меньшие силы могут эффективно противостоять значительно более многочисленному врагу. Он подчеркнул важность инвестиций в производство дронов и ракет.