Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на AFP, передает 24 Канал. Издание цитирует руководительницу федерального ведомства по военным закупкам Аннет Леннигк-Эмден.

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Что известно о вооружении Германии

Новое правительство канцлера Фридриха Мерца способствует модернизации армии, выделяя сотни миллиардов евро на оборону. По словам Леннигк-Эмден, приоритет предоставлен тяжелой технике, такой как зенитные танки Skyranger.

Все необходимое для полной готовности к защите страны должно быть приобретено до 2028 года,

– заявила она.

Напомним, генинспектор вооруженных сил Германии Карстен Броер предупредил, что Россия может "начать широкомасштабное нападение на территорию НАТО" уже в 2029 году.

Государство-агрессор якобы накапливает боеприпасы и танки для наступления на балтийские страны. Броер отметил необходимость подготовки Альянса к возможной атаке, указав на важность объединения его членов.