Он также отметил, что война вряд ли бы началась, если бы Украина сохранила свое ядерное оружие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Мерца для Fox News.

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Мерц заявил, что войны можно было бы избежать, если бы Украину приняли в НАТО в 2008 году

Канцлера Германии Фридриха Мерца в эфире Fox News спросили, что он думает о заявлениях Трампа, мол, войны бы в Украине не произошло, если бы он был президентом в 2022 году.

На это Мерц ответил, что сейчас нет смысла делать предположения о прошлом, война уже идет и ее нужно остановить.

Если бы Украину приняли в НАТО еще в 2008 году, тогда, возможно, нынешней войны удалось бы избежать,

– предположил он.

Он напомнил, что именно тогда Украина выразила желание вступить в Альянс. США поддерживали это ее стремление, но Франция и Германия – нет. Здесь тоже можно много спекулировать, отмечает он.

Также Мерц напомнил, что когда-то Украина имела третий по величине арсенал ядерного оружия. Вряд ли бы Россия нападала на Украину, если бы рисковала получить ядерный ответ.

Напоследок своего ответа Фридрих Мерц снова подчеркнул: война уже идет и ее нужно развязать, учитывая нынешние возможности.

Мерц напомнил, что Украина могла вступить в НАТО в 2008 году: смотрите видео