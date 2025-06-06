Він також зазначив, що війна навряд чи б почалася, якби Україна зберегла свою ядерну зброю. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Мерца для Fox News.

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Мерц заявив, що війни можна було б уникнути, якби Україну взяли до НАТО у 2008 році

Канцлера Німеччини Фрідріха Мерца в етері Fox News запитали, що він думає про заяви Трампа, мовляв, війни б в Україні не сталося, якби він був президентом у 2022 році.

На це Мерц відповів, що зараз немає сенсу робити припущення про минуле, війна вже триває і її потрібно зупинити.

Якби Україну прийняли в НАТО ще 2008 року, тоді, можливо, нинішньої війни вдалося б уникнути,

– припустив він.

Він нагадав, що саме тоді Україна висловила бажання вступити до Альянсу. США підтримували це її прагнення, але Франція та Німеччина – ні. Тут теж можна багато спекулювати, зазначає він.

Також Мерц нагадав, що колись Україна мала третій за величиною арсенал ядерної зброї. Навряд чи б Росія нападала на Україну, якби ризикувала отримати ядерну відповідь.

Наостанок своєї відповіді Фрідріх Мерц знову підкреслив: війна вже триває і її потробно розв'зувати з огляду на нинішні спроможності.

Мерц нагадав, що Україна могла вступити у НАТО у 2008 році: дивіться відео