Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Великобритания переходит в боевую готовность

Кир Стармер назвал оборонный обзор "планом действий, чтобы сделать Британию более безопасной и сильной – готовой к бою, бронированной нацией с крепкими союзами и современными возможностями".

Министр обороны Джон Гили заявил депутатам, что армия станет "в десять раз смертоноснее" благодаря сочетанию дронов и искусственного интеллекта с "тяжелым металлом танков и артиллерии",

– объяснили в издании.

Развитие беспилотников – часть плана Стармера перевести Британию в боевую готовность. Премьер-министр подтвердил, что со стороны России есть угроза для НАТО.

В 140-страничном обзоре Кира Стармера говорится, что Британия впервые с конца холодной войны столкнулась с "множественными, непосредственными угрозами", и чтобы сдержать конфликты в будущем, страна должна быть "готовой сражаться и побеждать".

Великобритания инвестирует в дроны и перевооружается

Согласно плану Великобритании, страна предоставит приоритет финансированию дешевых дронов-камикадзе, а также более дорогих многоразовых систем. Также будет создан центр дроновых технологий для обмена знаниями и лучшей координации между родами войск.

В целом страна потратит 2 миллиарда фунтов стерлингов на дроны и будет внедрять оружие и тактики, разработанные во время войны в Украине.

В стратегическом обзоре указано, что дроны стали "незаменимым элементом наземной войны", и армия должна инвестировать в комбинацию ударных дронов, разведывательных аппаратов и технологий противодействия БпЛА,

– объяснили в The Guardian.

Обзор правительства Стармера, в частности, предусматривает:

Рассмотрение возможности возвращения к воздушному ядерному вооружению через переговоры с США и НАТО о закупке истребителей F-35A, которые могут нести американские бомбы B61-12.

Расходы 15 миллиардов фунтов стерлингов на разработку новых ядерных боеголовок для подводных лодок и строительство 12 ядерных ударных субмарин в Дерби и Барроу, начиная с 2030-х годов.

Инвестиции в размере 1 миллиард фунтов стерлингов в системы противовоздушной и противоракетной обороны, 6 миллиардов – в боеприпасы в течение текущего парламента, а также открытие не менее шести заводов для увеличения запасов вооружения, которые сейчас могут иссякнуть всего за несколько дней в случае кризиса.

Развитие "территориальной обороны" по образцу резервной армии для защиты аэропортов, коммуникационных узлов и других критических объектов в случае большого кризиса.

Кир Стармер примет участие в саммите НАТО в июне, где члены могут согласиться с предложением Генсека Альянса Марка Рютте о расходах 3,5% ВВП на оборону до 2035 года, а также еще 1,5% – на кибербезопасность и инфраструктуру.