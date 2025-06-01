Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Times.

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Что известно о новой ядерной эпохе Британии

По информации правительственных источников издания, Великобритания может осуществить самое масштабное укрепление оборонного потенциала страны за более чем три десятилетия.

Правительство британского премьер-министра Кира Стармера ведет чувствительные переговоры по этому вопросу, которое может стать самым значительным изменением в системе ядерного сдерживания Великобритании со времен холодной войны. Там признают, что мир вступил в более опасную ядерную эпоху.

Мир несомненно становится опаснее. Ядерные риски растут. Мы впервые со времен окончания холодной войны сталкиваемся с реальными угрозами межгосударственного конфликта,

– заявил министр обороны Джон Гили.

Британцы планируют приобрести американские истребители, способные запускать гравитационные бомбы с меньшей мощностью, чем обычные ядерные боеприпасы. Это так называемое "тактическое" оружие, которое можно применить в рамках локального конфликта.

Кир Стармер планирует представить стратегический обзор обороны на британской военно-морской верфи 2 июня. Этот документ рекомендует Великобритании рассмотреть возможность расширения ее вклада в совместное ядерное сдерживание НАТО в Европе.

Такие планы разрабатывают на фоне агрессивной политики России. Британские чиновники подтверждают, что Кремль повышает уровень ядерной угрозы в Европе. Власти страны признают: современная ситуация требует переосмысления подходов к обороне и сдерживанию.

К слову, французский лидер Эммануэль Макрон также поднимал вопрос ядерного оружия. По его словам, Франция готова к дискуссии о размещении ядерных истребителей в европейских странах.